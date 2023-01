SAISON CULTURELLE ACTE2 – NIKAMU MAMUITUN Pézenas, 21 mars 2023, Pézenas .

SAISON CULTURELLE ACTE2 – NIKAMU MAMUITUN

Place Frédéric Mistral Pézenas Hérault

2023-03-21 20:45:00 20:45:00 – 2023-03-21

Pézenas

Hérault

15 15 EUR Concert

MAISON DU PEUPLE

NIKAMU MAMUITUN

Chansons rassembleuses

Mardi 21 mars 2023 – 20H45

Une grande rencontre autour de la créativité entre autochtones et allochtones du Québec.

Original, éthique et inclusif, ce concert unit sur scène artistes québécois autochtones comme allochtones pour célébrer la chanson francophone dans toute sa richesse ! Des sonorités indie-folks, des ambiances sonores, de la polyphonie, des moments drôles comme ce peuple rieur que sont les innus et surtout une grande complicité développée entre ces artistes

qui ont formé au fil des résidences de création une véritable famille.

Une expérience musicale unique, à la fois humaine et artistique, au-delà des préjugés…

Idéateur et co-directeur artistique : Alan Côté

Co-directeur artistique et metteur en scène : Guillaume Arseneault

Mentors : Florent Vollant et Marc Déry

Directeur musical : Réjean Bouchard

Musiciens : Manuel Gasse (basse) et Ivan Boivin (guitare)

Chanteurs et musiciens autochtones (Innus) : Matiu et Karen Pinette-Fontaine

de Mani-Utenam, Scott Pien-Picard de Uashat, de l’Atikamekw Ivan Boivin de Manawan

Chanteurs et musiciens allochtones (Québécois) : Cédrik St-Onge, Chloé Lacasse,

Joëlle Saint-Pierre et Marcie Michaud-Gagnon

Durée : 1h30

Tarifs : 20, 15 et 5 €

Tout public

#SAISON CULTURELLE

Original, éthique et inclusif, ce concert unit sur scène artistes québécois autochtones comme allochtones pour célébrer la chanson francophone dans toute sa richesse !

Pézenas

dernière mise à jour : 2023-01-12 par