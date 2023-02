SAISON CULTURELLE ACTE2 – LA GARAGE À PAPA, 11 avril 2023, Pézenas .

LE GARAGE À PAPA

Compagnie Passe-Montagne

On sait que les mamans ont le pouvoir de porter la vie en leur ventre. Mais d’une manière plus symbolique, les papas aussi !

Vous entrez et vous vous installez dans un garage, un vrai. Un avec des pompes à essence, un établi, des outils… Là-dedans, aussi usés que leur atelier, vous trouvez deux garagistes en plein boulot. Au centre du garage, il y a même un pont automatisé sur lequel est monté… un lit !

Car ce que l’on révise ou que l’on répare ici, ce ne sont pas les voitures, mais bien…les papas.

Cette petite heure qui fait la part belle à la poésie et à l’humour de situation fait résonner les rires des enfants. C’est aussi l’occasion pour eux de réaliser que le tout-puissant papa a été un jour un enfant, et pour les papas de se laisser bercer au glockenspiel de clés de toutes tailles pour réveiller l’enfant qui sommeille en lui.

Idée originale et dramaturgie : Nicolas Turon

Textes : Clément Paré et Nicolas Turon

Avec Clément Paré et Jérôme Rousselet

Musique : Clément Paré

Bricole, bidouilles et gradins : Nicolas Picart, Sébastien Servais et Camille Tourneux

Durée : 55 min

Tarifs : 15, 10 et 5 €

Tout public à partir de 7 ans

