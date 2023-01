SAISON CULTURELLE ACTE2 – JAN VANEK TRIO Pézenas Pézenas Catégories d’Évènement: Hérault

Concert Jazz THÉÂTRE DE PÉZENAS

JAN VANEK TRIO Jan Vanek puise dans les cultures musicales du monde entier : embarquement immédiat ! Jan Vanek est musicien, mais aussi voyageur, globe-trotter, explorateur, inventeur, humaniste. Des étiquettes, on pourrait lui en coller plein – sauf que l’homme n’aime pas ça, les étiquettes. Lui est intensément libre, observant la nature, les peuples, les cultures, s’en inspirant pour nourrir un style qui lui est propre. Jan Vanek est un jazzman qui joue du swing et du flamenco, du classique, du tango et de la musique fusion. Un poly-instrumentiste autodidacte, qui mélange les genres et les techniques, repoussant les limites de ses instruments, troquant sa guitare pour un sax, une flûte, une batterie, un piano, une harpe chinoise, un koto, un esraj… Avec ses musiciens complices, il nous offre un véritable voyage musical en mode introspection. Guitares, flûtes, saxophones,

clarinette basse, esraj : Jan Vanek

Contrebasse : Laurent Sigrist

Guitares : Pierre Boretti Durée : 1h30

Tarifs : 20, 15, 10 et 5 €

