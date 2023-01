SAISON CULTURELLE ACTE2 – CONFERENCE DE CHOSES Pézenas Pézenas Pézenas Catégories d’Évènement: Hérault

CONFÉRENCE DE CHOSES Samedi 11 février 2023 – 20H

Digression jubilatoire entre petits et grands savoirs. Pierre Mifsud – sorte de Pécuchet contemporain – salue l’audience et, de lien en lien, de sujet en sujet, de rebond en rebond, du bison à la Reine Margot, de Descartes au bonbon Haribo, de Annie Hall à la Comète de Halley, ne s’arrête plus de parler jusqu’à ce qu’un minuteur ne l’arrête.

Conférence de choses est une déambulation ludique au coeur du savoir encyclopédique participatif contemporain, révélant à la fois les vastes étendues qu’il recouvre et quelques-uns des improbables chemins qui le traversent. C’est également une incroyable performance d’acteur qui ne repose que sur l’essentiel : un comédien et un public dans un espace et un temps donné, sans effet, sans filet, sans technique. Avec : Pierre Mifsud

Conception : François Gremaud

Co-écriture : François Gremaud et Pierre Mifsud

Production : 2b company Durée : 2 x 53 min

Tarifs : 20, 15, 10 et 5 €

Tout public

