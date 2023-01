SAISON CULTURELLE ACTE2 – BATEAU Pézenas Pézenas Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault 5 5 EUR Théâtre d’objets, Cirque sensible

GARE DU NORD BATEAU

Les Hommes Sensibles Mercredi 15 février 2023 – 18H30 Pour toute la famille, un spectacle destiné à l’enfant intérieur qui vit en chacun de nous. Bateau, c’est un bout d’enfant qui est resté coincé dans un adulte et qui s’est accroché à une douce rage de vivre. Que reste-t-il de cet enfant ? Du jeu ? Du simple ? Des monstres sous le lit ? De la nostalgie et des rêves ? Tout cela est enfoui dans une malle en bois, sous le sable d’une plage abandonnée. Cette pièce est la pelle pour la déterrer et se prendre à rêver avec l’être sensible que nous sommes. Sous une forme poético-punk, Bateau met en scène un adulte dans une chambre d’enfant avec sa psychologie d’adulte et ses logiques d’enfant. Mêlant théâtre d’objets, poésie et cirque, un spectacle plein de sensibilité à voir en famille ! De et avec Jean Couhet-Guichot.

Accompagnement artistique : Étienne Manceau Durée : 50 min

Tarifs : 10 et 5 €

