Saison Culturelle > Acrobatie « Faire un tour sur soi-même »

Compagnie La Volte / Matthieu Gary

Dans le cadre du festival Spring, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie

Ce seul en scène de cirque contemporain se situe à mi-chemin entre l’autobiographie, le récit de 20 ans de pratique acrobatique et l’étude théorique. Que se passe-t-il dans le corps lors d’un salto ? À quand remonte le premier salto de toute l’histoire de l’humanité ? Pourquoi ne voit-on pas de salto dans les ballets classiques ? Savez-vous pourquoi un acrobate a été sculpté au-dessus du Christ dans la basilique de Vézelay et de quoi l’acrobate est-il le symbole ?

« Quand t’as huit ans, ok, tu fais tout plein de trucs avec ton corps, tu te vautres à vélo, tu fais des plats à la piscine, tu sautes du toit de la voisine pour agrandir ton expérience du monde, ça te construit. Mais quand vingt-cinq ans plus tard ta passion pour les galipettes n’est toujours pas passée, tu te poses des questions… » Matthieu Gary Diplômé du Centre National des Arts du Cirque en 2009 après avoir été formé au centre des arts du cirque Balthazar à Montpellier, Matthieu Gary se nourrit de diverses expériences scéniques en tant

qu’auteur et interprète. Ce seul en scène insolite est drôle et inspirant pour chacun d’entre nous.

A partir de 15 ans – durée : 1h10

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

