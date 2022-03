Saison culturelle ACL – Spectacle Jeune Public – Super Ego Iffendic, 26 mars 2022, Iffendic.

Bonne nouvelle, Ego le cachalot est de retour ! Des chansons entraînantes pour parler sans chichis aux enfants du monde d’aujourd’hui : fake news, disputes des parents, peur des maladies, pollution… Eh oui, c’est aussi ça, la vie !

Le cétacé préféré des enfants revient en super héros muni d’une cape, d’un masque et d’un slip ! Véritable succès public (20 000 disques vendus) et critique (Astrapi, Télérama Enfants…), ce nouvel album crânement intitulé Super Ego s’inscrit dans la lignée des précédentes productions. Derrière cet imposant cachalot mé(ga)lomane, l’auteur-compositeur rennais David Delabrosse continue de parler aux enfants du monde complexe d’aujourd’hui de façon ludique et poétique.

SAM 26 MARS À 16H00 — 7 €

