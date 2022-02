Saison culturelle ACL – Musique bretonne actuelle – Gwennyn Iffendic, 2 avril 2022, Iffendic.

Saison culturelle ACL – Musique bretonne actuelle – Gwennyn Centre culturel de la Chambre au Loup 1 bis boulevard de la Trinité Iffendic

2022-04-02 – 2022-04-02 Centre culturel de la Chambre au Loup 1 bis boulevard de la Trinité

Iffendic Ille-et-Vilaine

Gwennyn porte en elle un feu créateur, artistique, universel, dépositaire d’une richesse identitaire et culturelle qu’elle célèbre tant dans ses albums que sur scène. Véritable ambassadrice de la culture bretonne, Gwennyn n’a jamais aussi bien représenté la Bretagne et son pays : une musique actuelle, inspirée, libre de ses mouvements et bien sûr les tenues imaginées par le brodeur quimpérois Pascal Jaouen, qu’elle revêt lorsqu’elle monte sur scène…

Dans ce septième opus intitulé Immram, Gwennyn embarque son public pour

une odyssée celtique à travers un océan de rêves, d’éveils et d’émotions

battus par les grands vents d’Ouest.

SAM 2 AVRIL À 20H30 — 12 € / 8 €

