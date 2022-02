Saison culturelle ACL – Humour – Jeanne et Gabrielle, témoins de mariage Iffendic, 12 février 2022, Iffendic.

Saison culturelle ACL – Humour – Jeanne et Gabrielle, témoins de mariage Iffendic

2022-02-12 – 2022-02-12

Iffendic Ille-et-Vilaine

Les témoins du Mariage : Une heure d’ivresse avec Jeanne et Gabrielle ! Jeanne, la grande. Électrique, exaltée, naïve et convaincue des bienfaits du mariage. Gabrielle, la petite, piquante et pimentée à souhait, n’en loupe pas une pour se moquer de Jeanne. Elle noie consciencieusement dans les bulles son amour déçu pour François… À mesure qu’elle descend ses coupes, elle se remonte, tic tac, comme une horloge et devient aussi cinglante que touchante. Toutes deux sont les témoins officiels du mariage de Marie-Charlotte et du fameux « François », qui les écoutent sagement, assis au premier rang des spectateurs… Jeanne en fait des tonnes, Gabrielle picole et aligne ses saillies. « Jeanne et Gabrielle », c’est drôle, mais pas que. C’est une véritable petite pièce mariant le clown, le théâtre, la foldinguerie… Un beau moment de cabaret. Une heure d’ivresse… À défaut d’une nuit, on prend et on en redemande !

SAM 12 FÉVRIER À 20H30 — 12 € / 8 €

http://www.iffendic.com/

Iffendic

