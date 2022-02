Saison culturelle ACL : Film Documentaire – Pendjab Iffendic, 28 avril 2022, Iffendic.

Saison culturelle ACL : Film Documentaire – Pendjab
Centre culturel de la Chambre au Loup
1 bis boulevard de la Trinité
Iffendic

2022-04-28 20:00:00

Iffendic Ille-et-Vilaine

Le Pendjab est la patrie des sikhs. Ils représentent 2% de la population de l’Inde et se reconnaissent d’emblée par des signes distinctifs, symboles de leur appartenance

religieuse. Un peuple fier, on le dit de caractère martial. Lorsqu’on pénètre la cité sainte d’Amritsar, on ne peut réfréner un sentiment de paix, d’éblouissement face au Temple d’Or, haut lieu du sikhisme. Mais le Pendjab ne se résume pas à cette unique image, une Inde rurale, laborieuse et joyeuse offre bien des attraits au voyageur curieux.

JEU 17 MARS À 20H00 — 7 €

tourisme@lacdetremelin.com

