Saison culturelle ACL : Festival Y’a d’la Voix – La quinte poitiers Iffendic, 13 mai 2022, Iffendic.

Saison culturelle ACL : Festival Y’a d’la Voix – La quinte poitiers Centre culturel de la Chambre au Loup 1 bis boulevard de la Trinité Iffendic

2022-05-13 – 2022-05-13 Centre culturel de la Chambre au Loup 1 bis boulevard de la Trinité

Iffendic Ille-et-Vilaine

Né en 2009, Le trio féminin La Quinte propose un répertoire

irrésistiblement espiègle où tout ou presque tourne autour des histoires d’amour ratées… et de la femme…

Au moyen d’une orchestration originale et inattendue où le mariage raffiné de la flûte traversière, du violon alto et de la guitare fait mouche en caressant nos ouïes délicates, les trois acolytes, tour à tour chanteuses ou instrumentistes, revisitent des textes cocasses et souvent oubliés des chansonniers décalés… séducteurs ou provocateurs et des grandes dames de la chanson.

VEN 13 MAI À 20H30 — 12 € / 8 €

Centre culturel de la Chambre au Loup 1 bis boulevard de la Trinité Iffendic

dernière mise à jour : 2022-02-25 par