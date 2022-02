Saison culturelle ACL : Festival Y’a d’la Voix – Chorale « La Tête à l’Est » Iffendic, 14 mai 2022, Iffendic.

Le groupe vocal nous emmènera pour un voyage sonore autour des musiques et danses d’Europe de l’Est. « Nous mettons énormément d’intentions dans une forme qu’on pourrait appeler concert, et nous sommes accompagnés par des metteurs en scène. Nos présences et nos sourires racontent des valeurs d’humanité que nous partageons et qui nous rendent joyeux. Rien de compliqué : juste le sentiment déterminé qu’il faut faire groupe, qu’il faut regarder son public droit dans les yeux avec générosité et sincérité afin de l’inviter dans notre barque heureuse.

SAM 14 MAI À 20H30 — 7 €

