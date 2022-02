Saison culturelle ACL – Duo Electro-Poetico-déjanté – D-Frack Iffendic, 11 mars 2022, Iffendic.

Saison culturelle ACL – Duo Electro-Poetico-déjanté – D-Frack Centre culturel de la Chambre au Loup 1 bis boulevard de la Trinité Iffendic

2022-03-11 – 2022-03-11 Centre culturel de la Chambre au Loup 1 bis boulevard de la Trinité

Iffendic Ille-et-Vilaine

Un duo électrique à base de douce folie, d’humour grinçant et de lâcher-prise. De l’ultra-quotidien à des textes métaphysiques, D-FraK rehausse votre teint et réchauffe vos tympans. Avec des airs de samba et une boîte à rythmes premier prix, D-FraK

augmente les chances de danser, rire et pleurer.

VEN 11 MARS À 20H30 — 8 €

http://www.iffendic.fr/module-Contenus-viewpub-tid-19-pid-1014.html

