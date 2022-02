Saison culturelle ACL – Concert « j’ai mangé du St jacques » – Chanson Française Iffendic, 29 avril 2022, Iffendic.

Saison culturelle ACL – Concert « j’ai mangé du St jacques » – Chanson Française Centre culturel de la Chambre au Loup 1 bis boulevard de la Trinité Iffendic

2022-04-29 – 2022-04-29 Centre culturel de la Chambre au Loup 1 bis boulevard de la Trinité

Iffendic Ille-et-Vilaine Iffendic

Spectacle musical de reprises d’un tas de mecs qui s’appellent Jacques et qu’on aurait mangés.

Raphaël Callandreau et Julie Autissier, deux chanteurs-comédiens-instrumentistes ont mangé un tas de Jacques, et vous restituent le plus savoureux de ce qu’ils ont digéré. Brel, Higelin, Dutronc, les Frères… Et une quinzaine d’autres auxquels on ne pense pas tout de suite…

VEN 29 AVRIL À 20H30 — 12 € / 8 €

tourisme@lacdetremelin.com

