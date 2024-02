Saison culturelle 2024 à Pénestin Salle Petit-Breton Penestin, vendredi 5 janvier 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-05T20:30:00+01:00 – 2024-01-06T06:30:00+01:00

Fin : 2024-06-19T20:30:00+02:00 – 2024-06-20T06:30:00+02:00

Nouveauté 2024 !

La mairie de Pénestin propose pour cette année une saison culturelle.

Au programme : concerts, one-man-show, humour et chansons…

Programme :

Conférence Dégustation Concert le 05 janvier à 20h30

Pierre-Louis : Papa moderne le 17 février à 20h30 – Réservation auprès de l’office de tourisme

Place aux mômes le 26 février à 17h30

Thérèse : Sans se cacher le 08 mars à 20h30 – Réservation auprès de l’office de tourisme

Fête du printemps le 31 mars à 18h

Baptiste Graton & Lilie Printemps le 19 avril à 20h30 – Réservation auprès de l’office de tourisme

Concert sortie de résidence le 03 mai 20h30 – Réservation auprès de l’office de tourisme

Vilaine en fête le 05 mai

Concert secret fête de la musique le 19 juin à 20h30

Pour plus d’informations :

Contactez-nous par mail ou par téléphone au 02 40 24 34 44

Les billetteries réservées via l’Office de Tourisme ne sont ni échangeables ni remboursables.

