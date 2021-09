Saison culturelle 2021-2022 : soirée de lancement Salle Artymès, 17 septembre 2021, Mesquer.

Saison culturelle 2021-2022 : soirée de lancement

Salle Artymès, le vendredi 17 septembre à 20:30

Présentation des spectacles de la saison culturelle 2021-2022. **SOIRÉE GRATUITE** Billets pour la saison culturelle à gagner Billetterie sur place pour les spectacles à venir —————————————— Concert **”Hot for more” par The Sassy Swingers** Après avoir sillonné les routes de France, d’Allemagne, de la Suisse et de l’International avec leur tournée “Music From New Orleans” le désormais célèbre groupe Nantais est “Hot For More” ! Toujours aussi « Sassy », enthousiastes et impertinents, les Sassy Swingers sont de retour sur scène avec un nouveau spectacle « Hot for More *» aux compositions résolument swing et « so positive ». Avec « Hot For More », ce sextet singulier propose une nouvelle scénographie, pour un show vintage et “feel good” aussi bien visuel que sonore. Sassy jusqu’au bout des ongles, les Swingers chantent, dansent, enflamment la scène comme la salle, portés par une création lumière et des nouveaux costumes conçus par les costumières de la mondialement célèbre compagnie « Royal de Luxe ». Encore plus punchy, toujours aussi rétro, les nouvelles compositions des Sassy convoquent une fois de plus l’esprit des années 1930 et remettent au goût du jour un répertoire très largement New Orleans, Creole, Jazz, et Blues. En français comme en anglais, les Nantais swinguent, chaloupent, déploient toute une batterie d’instruments acoustiques et insolites, du banjo au washboard, en passant par trombone et trompette, sousaphone et clarinette. Le tout porté par l’enthousiasme communicatif de l’électrique Sandrine Arnaud, pin-up délicieusement rétro et interprète à la voix féminine rare dans ce type de répertoire. Pétulante et pétillante, débordante d’énergie et de générosité : Sassy c’est elle. Elle qui incarne l’énergie des Swingers, et elle qui est à l’origine de ce projet, qu’elle imagine un jour d’octobre 2014, alors qu’elle revient d’un voyage à la Nouvelle Orléans avec dans ses bagages tout l’imaginaire de cette ville mythique. A la tête du sextet, elle dépoussière depuis ce répertoire enjoué et métissé des années 30 à nos jours. Enregistré entièrement en analogique, “Music from New Orleans”, le premier album du groupe, est sorti en mars 2018. *Le spectacle « Hor for more » est soutenu par l’aide à la diffusion du département de la Loire Atlantique. ——————————— Placement libre _Interprètes :_ _Sandrine Arnaud : Chant, kazoo_ _Mathieu Lagraula : Banjo, trompette_ _Simon Riochet : Washboard, batterie_ _Erwan Thobie : Sousaphone_ _François Tavard : Trombone_ _Nicolas Maillet: Clarinette_

Salle Artymès Rue des Sports 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:30:00 2021-09-17T06:30:00