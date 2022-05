Saison Culturelle 2021/2022 – La Revanche de Viviane Rose, 21 mai 2022, .

Saison Culturelle 2021/2022 – La Revanche de Viviane Rose

2022-05-21 – 2022-05-21

Avec Charlotte Saliou, Arnaud Maillard et Alexandre Letondeur Un spectacle entre opéra, comédie loufoque et grande tragédie. nViviane Rose, 46 ans bien tapés, est chanteuse lyrique. Enfin était… nNotamment depuis son dernier scandale où elle aurait giflé, mordu et poussé ndans l’escalier Tito Ruggiero, célèbre ténor, en pleine représentation à la Scala nde Milan. nBoudée par le public, Viviane ne chante plus une note. Georges, son secrétaire, nlui cache l’état catastrophique des comptes et vend à son insu tout ce qu’il peut ndans la maison. Noël, fils de Viviane, débarque, alarmé par le comptable. Une nhuissière allumée surgit sommant Georges et Noël de rembourser les dettes nsous 48h. Par miracle Viviane rechante grâce à une grive musicienne venue nsiffler sur le bord de sa fenêtre. nGeorges et Noël ont l’idée d’introduire un faux producteur pour engager Viviane n…

Saison Culturelle Soustons

