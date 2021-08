Saison culturelle 2021/2022 Happy Culture : Scratchophone Orchestra Morienval, 11 septembre 2021, Morienval.

Saison culturelle 2021/2022 Happy Culture : Scratchophone Orchestra 2021-09-11 19:30:00 – 2021-09-11

Morienval Oise Morienval

Le Scratchophone Orchestra ce sont des mélodies taillées dans la matière brute du swing des années 30 qui croisent le mouvement électro-swing, des beats rejouant dans ce siècle-ci les rythmiques les plus dansantes du précédent, des compositions aux productions soignées structurées autour du chant et l’énergie d’un quartet qui électrise de façon systématique la piste de danse.

Si vous aimez : Caravan Palace, Chinese Man, Yolanda Be Cool

Rendez-vous le samedi 11 septembre à 19h30 à la Grange, située 10 rue de Pierrefonds à Morienval pour un concert Swing electro !

Gratuit

Gestes barrières, pass sanitaire et port du masque obligatoire

Informations au 03 44 88 05 15 ou sur le site internet https://www.valois-terredecultures.fr/

