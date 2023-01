Saison culturelle : 101 ans, mémé part en vadrouille – lecture Vorey Vorey Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saison culturelle : 101 ans, mémé part en vadrouille – lecture Vorey, 24 mars 2023, Vorey . Médiathèque de Vorey sur Arzon

Haute-Loire Alors que sa grand-mère centenaire dépérit dans un EHPAD, sa petite-fille décide de lui faire découvrir le sud de l’Europe en camping-car.

101 ans Mémé part en vadrouille est le récit touchant de ce road trip extraordinaire. rue du 11 novembre Médiathèque de Vorey sur Arzon Vorey

