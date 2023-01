Saison Cinéma Live – Opéras et Ballets Fontvieille Fontvieille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR Programme 2023:



15 février, 20h: Le Barbier de Séville – Avec ses envolées vocales, ses amoureux sournois et son barbier très affairé, l’opéra-bouffe de Rossini est rempli de drôlerie et de malice



22 mars, 20h15: Turandot – Le dernier opéra de Puccini est un spectacle grandiose rempli de couleurs vives, de danses et de drames dans une mise en scène classique d’Andrei Serban



12 avril, 20h15: Cendrillon – Une nouvelle production du conte de fées classique très apprécié du Royal Ballet



27 avril, 19h45: Les Noces de Figaro – Le metteur en scène David McVicar fait ressortir les éléments révolutionnaires présents dans le grand opéra-bouffe de Mozart, ou se mêlent intrigues, malentendus et pardon



24 mai, 20h15: Le Belle au Bois Dormant – Des personnages magiques et issus de conte de fées prennent vie dans ce célèbre ballet très apprécié par toute la famille



13 juin, 20h15: Le Trouvère – Une malédiction dévastatrice renaît de ses cendres dans ce récit monumental de Verdi ou se côtoient superstitions et rivalités

