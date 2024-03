Saison Art’R 2024 / « Golem » par la compagnie n°8 Rue Pierre Lescot Paris, mercredi 3 avril 2024.

Le mercredi 03 avril 2024

de 07h30 à 09h00

Le vendredi 05 avril 2024

de 18h00 à 19h30

Le jeudi 04 avril 2024

de 18h00 à 19h30

Le mercredi 03 avril 2024

de 11h30 à 13h00

.Tout public. gratuit

Représentations « Golem » par la compagnie n°8 dans le cadre d’Art’R – Saison des arts de la rue – Printemps 2024

Un Golem est, dans la mystique juive, un être artificiel, généralement humanoïde, fait d’argile, incapable de parole et dépourvu de libre arbitre. Ce sont des êtres imparfaits, simples, innocents, impulsifs, naïfs. L’origine de la légende du Golem se perd dans les méandres des mythes et mythologies de l’Histoire. L’une des histoires veut qu’au XVI° siècle, le Rabbin de Prague créé un Golem afin de protéger les Juifs des pogroms. À l’instar de l’argile amorphe dont il est généralement formé, le Golem est une métaphore hautement mutable dont les interprétations n’ont pour limite que notre imagination. De ce fait, la Cie Numéro 8 a décidé de créer non pas 1 mais 4 Golem et ce, afin de protéger les citoyens de la torpeur de nos peurs contemporaines et d’apporter l’humour nécessaire pour pouvoir survivre dans nos sociétés en manque d’amour, de rêves et d’espoir. Pour nous Golem et Clown sont étroitement inextricables.

Représentations

Le Mercredi 03 avril à 7h30 et 11h30

Marché de la Ferme, Bobigny (93)

Jeudi 04 avril à 18h

Rue du Général Renault, Paris 11e

Vendredi 05 avril à 18h

Devant le 16 rue Pierre Lescot, Paris 1er

GRATUIT

Avec ce projet, la Cie Numéro 8 a le désir de revenir vers son premier amour : le Clown. Ce personnage magnifique est l’incarnation humaine de toute nos imperfections, de toutes nos vulnérabilités, de toutes nos failles. Bref de notre humanité imparfaite. Image certes élargie de notre condition humaine mais ô combien juste. Avec Golem, la Cie veut explorer cette humanité, la sublimer, la transcender. L’art du Clown est de désacraliser cette condition à travers l’auto-dérision. Rire de nous-même, de notre condition, de notre absurdité, de notre inconstance, de nos croyances, de nos illusions. Les échecs et les ratés de nos existences sont tout autant fédérateurs que les victoires mais elles sont généralement plus récurrentes !

Rue Pierre Lescot Devant le 16 rue Pierre Lescot 75001

Contact : communication@artr.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100064806183695 https://www.facebook.com/profile.php?id=100064806183695 https://www.artr.fr/projetartr/golem-2/

Gilles Rammant