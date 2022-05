SAISON ARTISTIQUE DE MELANDO : “GORA ! UN SELFIE AU MILIEU DES SIOUX” Saint-Mathieu-de-Tréviers, 7 mai 2022, Saint-Mathieu-de-Tréviers.

SAISON ARTISTIQUE DE MELANDO : “GORA ! UN SELFIE AU MILIEU DES SIOUX” Saint-Mathieu-de-Tréviers

2022-05-07 – 2022-05-07

Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault Saint-Mathieu-de-Tréviers

“Gora ! Un selfie au milieu des Sioux” – Balle Perdue Collectif

Samedi 7 mai à 21h à Saint Mathieu de Tréviers (rdv au parking du Galion)

Parole, image et musique vives

A partir de 14 ans / durée 1h / prix libre / pas de réservation

Gora ! est un drapeau planté au milieu d’une petite histoire. Celle d’un gamin qui, sur son île imaginaire, nous raconte l’intimité de sa petite guérilla. Un gamin admiratif des poings levés, des œuvres d’art, des cagoules, des sioux, du skate, des apnées comme dans le Grand bleu et de sa mère à la double pédale. Gora ! questionne les zones d’influence, les mécanismes d’appartenance et tout ce qui nous construit à l’adolescence pour créer une forme artistique non-identifiée performative et visuelle jouée avec les ados d’ici !

Buvette et foodtruck à partir de 19h

PARTICIPEZ :

Entrez dans la tribu, la cheffe de gang recrute : chaque ville, chaque spectacle sa tribu !

L’idée est de partir de chaque adolescent, de leurs révoltes intimes, de leur lien à la ville, des espaces qu’ils occupent pour construire une tribu imaginaire.

Les ateliers se dérouleront du 3 au 7 mai en soirée, autour d’un travail de corps, de composition d’images et d’occupation de l’espace en vue du spectacle Gora !

Les jeunes de 15 et 20 ans qui souhaitent participer à cette expérience artistique peuvent s’inscrire au 04 34 81 26 09 ou via contact@melandosaison.org

contact@melandosaison.org https://www.balleperdue.fr/

Saint-Mathieu-de-Tréviers

