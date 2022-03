SAISON A LA CARTE Villeneuve-lès-Béziers, 15 mars 2022, Villeneuve-lès-Béziers.

SAISON A LA CARTE Villeneuve-lès-Béziers

2022-03-15 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-15 13:00:00 13:00:00

Villeneuve-lès-Béziers Hérault Villeneuve-lès-Béziers

En coordination avec Pôle emploi, le CCAS et les entreprises villeneuvoises, venez trouver votre prochain emploi saisonnier!

Que ce soit dans la restauration, l’hôtellerie ou le tourisme, l’équipe de Pôle Emploi vous accueillera et vous remettra une feuille de route, vous informera sur le cumul de reprise d’activité et vous préparera aux entretiens.

Vous vous déplacerez directement dans les établissement recruteurs de la commune pour la saison estivale, repérable par une affichette.

+33 4 67 39 47 80

VLB

Villeneuve-lès-Béziers

