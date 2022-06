Saison 5 au Couvent Marseille 3e Arrondissement, 29 juin 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Saison 5 au Couvent

2022-06-29 12:00:00 12:00:00 – 2022-08-28 23:00:00 23:00:00

Marseille 3e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

On vous dévoile tout bientôt le détail de la programmation et les évents mais l’essentiel est là ! On garde la formule complète, dj’s sets, spectacles, projections, rencontres, concerts, ateliers, … on s’attachera toutefois à ouvrir encore un peu plus les esthétiques et les disciplines avec quelques nouveautés.



Dans le désordre et à la volée, on peut d’ores et déjà poker la revue Mille Cosmos, Dizonord, le collectif Pata Negra, Lugal Lambada, Kourtrajmé, Velours2000, Cia Moka, l’Art Attrape, la compagnie de danse Kontamine, Hyperactivity Music, Tropicold, le Conservatoire National de Marseille, IOT Records, Marietta, Born Bad Records, ou encore A 3 sur la plage. Le reste arrive bientôt.



C’est d’ailleurs le Collectif Pata Negra (loves u fort) qui lancera la saison le 29 avec un set de 8 mains à partir de 18h. Ça sera collectif et au bon tempo, comptez sur elleux. On sort l’évent tout bientôt.



Avec l’arrivée de la saison et comme tous les ans, on basculera cette semaine là sur les jours/horaires d’ouverture d’été : les mercredis, jeudis , vendredis et dimanches de 12h à 23h. Ça sera également la réouverture de la buvette et de la restauration midi et soir.



Retrouvez toute la programmation au fur et à mesure de la saison sur nos différents réseaux !

Une année aux allures d’une course de bobsleigh sur « Pulse width » d’Aphex Twin et nous voilà J-16 de la saison 5 du Couvent !

Heureux.ses, excité.es.

https://www.facebook.com/lecouvent.belledemai

