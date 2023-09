La Ronde Saison 23 Art’R Paris, 14 octobre 2023, Paris.

La Ronde Samedi 14 octobre, 15h30 Saison 23 Art’R Entrée Libre

Lou redécouvre de vieux objets à souvenirs, enfouis dans des cartons. Elle plonge dans le passé.

Les spectateurs la suivent dans les abysses du temps et les oublis qui refont surface. Ils incarnent sa mémoire. 2002, l’extrême droite au second tour. Les manifs mais aussi Noir Désir, Loft Story, la bande du lycée.

Et Patty. L’ombre d’une élève dont Lou ne parvient pas à restituer ni l’histoire, ni leur relation.

En quête de recomposer ce souvenir, Lou vivra une bascule qui l’amènera à s’interroger sur notre capacité à inclure ou à exclure. A faire partie de la ronde, ou la regarder d’en dehors.

Saison 23 Art'R 10 rue Omer Talon 75011 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:40:00+02:00

