Saison 2024 Visite guidée du parc du château de Carneville Carneville, mercredi 12 juin 2024.

Visite guidée du parc du château de Carneville Carneville, mercredi 12 juin 2024.

Saison 2024 Visite guidée du parc du château de Carneville Carneville Manche

Dimanche

Le château de Carneville, c’est aujourd’hui l’histoire d’une famille. Une famille qui, il y a quelques années, a fait le rêve fou d’acquérir et de restaurer cette vénérable bâtisse, ses annexes et son domaine de 7 hectares composé de jardins architecturés, d’un arboretum, d’un étang et d’une vallée naturelle.

Visiter ce monument local n’est donc pas que l’occasion de passer un moment agréable, c’est aussi participer à ce beau projet et soutenir le patrimoine français.

Durant cette visite guidée, l’histoire du domaine et ses magnifiques extérieurs, riches en biodiversité, se dévoilent. A l’intérieur du château, on découvre les pièces en cours de réhabilitation et celles qui sont d’ores et déjà terminées.

Et pour prolonger ce moment convivial, vous serez invités à partager avec votre guide un verre de cidre du château ou de jus de pomme.

Durée 1h30 / 1h45

Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-12 15:00:00

fin : 2024-09-01

5 le château

5 le château
Carneville 50330 Manche Normandie

