En compagnie de Guillaume LELOUEY, capitaine aguerri et marin émérite, embarquez au départ de Barfleur pour 5h de pêche en mer au large du Val de Saire. Tarif : 90€ par personne. Le poisson pêché sera emporté par le pêcheur et vidé en mer par le capitaine à bord du navire (pensez à prendre un sac pour emporter votre pêche). Tous les poissons pêchés seront soumis à la réglementation maritime selon les tailles et les espèces Le tarif de la sortie inclue une canne, un moulinet et du matériel pour la pêche à hauteur de 2 articles par types de pêche ainsi que les appâts. Une boite d'article de pêche vous sera remise le temps de la prestation, elle est composée de lignes à maquereaux, dorades, bars, lieus et plombs selon le type de pêche recherché. Dates des sorties disponibles dans le calendrier de réservation !

