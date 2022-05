Saison 2022 : Sortie pêche en mer avec Barfleur en mer (3h)

Saison 2022 : Sortie pêche en mer avec Barfleur en mer (3h), 1 avril 2022, . Saison 2022 : Sortie pêche en mer avec Barfleur en mer (3h)

2022-04-01 – 2022-10-31 En compagnie de Guillaume LELOUEY, capitaine aguerri et marin émérite, embarquez au départ de Barfleur pour 3h de pêche en mer au large du Val de Saire. Tarif : 70€ par personne. Le poisson pêché sera emporté par le pêcheur et vidé en mer par le capitaine à bord du navire (pensez à prendre un sac pour emporter votre pêche). Tous les poissons pêchés seront soumis à la réglementation maritime selon les tailles et les espèces Le tarif de la sortie inclue une canne, un moulinet et du matériel pour la pêche à hauteur de 2 articles par types de pêche ainsi que les appâts. Une boite d’article de pêche vous sera remise le temps de la prestation, elle est composée de lignes à maquereaux, dorades, bars, lieus et plombs selon le type de pêche recherché. Calendrier des dates disponible dans le widget de réservation ci-après. En compagnie de Guillaume LELOUEY, capitaine aguerri et marin émérite, embarquez au départ de Barfleur pour 3h de pêche en mer au large du Val de Saire. Tarif : 70€ par personne. Le poisson pêché sera emporté par le pêcheur et vidé en mer par le… reservation@ot-cotentin.fr +33 2 33 54 02 48 https://www.encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/ En compagnie de Guillaume LELOUEY, capitaine aguerri et marin émérite, embarquez au départ de Barfleur pour 3h de pêche en mer au large du Val de Saire. Tarif : 70€ par personne. Le poisson pêché sera emporté par le pêcheur et vidé en mer par le capitaine à bord du navire (pensez à prendre un sac pour emporter votre pêche). Tous les poissons pêchés seront soumis à la réglementation maritime selon les tailles et les espèces Le tarif de la sortie inclue une canne, un moulinet et du matériel pour la pêche à hauteur de 2 articles par types de pêche ainsi que les appâts. Une boite d’article de pêche vous sera remise le temps de la prestation, elle est composée de lignes à maquereaux, dorades, bars, lieus et plombs selon le type de pêche recherché. Calendrier des dates disponible dans le widget de réservation ci-après. dernière mise à jour : 2022-05-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville