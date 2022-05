Saison 2022 : Sortie avec Barfleur en mer (1h), 1 avril 2022, .

Saison 2022 : Sortie avec Barfleur en mer (1h)

2022-04-01 – 2022-10-31

En compagnie de Guillaume LELOUEY, capitaine aguerri et marin émérite, embarquez au départ de Barfleur pour 1h de voyage le long du littoral normand. L’histoire de la côte est du Cotentin n’aura plus de secret pour vous ! Vous naviguerez sous la protection du phare de Gatteville, le deuxième plus haut de France (75 mètres).

Vous aurez peut-être la chance d’être escorté par les dauphins, qui malgré toutes les mesures de précautions prises pour ne pas les déranger, prennent un malin plaisir à s’approcher de leurs compagnons de mer d’un jour… Encore une opportunité d’échanger sur l’importance de la préservation de l’environnement exceptionnel qui encadre cette sortie.

Dates des sorties disponibles dans le calendrier de réservation !

