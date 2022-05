Saison 2022 : Promenade en mer dans la rade de Cherbourg à bord de l’Adèle Cherbourg-en-Cotentin, 5 avril 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

2022-04-05 – 2022-09-30
Pont Tournant Cherbourg-Octeville
Cherbourg-en-Cotentin
Manche

2022-04-05 – 2022-09-30 Pont Tournant Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Parcourez la façade maritime de Cherbourg au travers d’une croisière d’une heure, en eaux abritées, et partez découvrir ce site exceptionnel et l’incroyable aventure humaine de sa construction. Embarquez à bord de l’Adèle et naviguez dans la dans la plus grande rade artificielle d’Europe (1500 hectares). Réservation conseillée.

+33 6 61 14 03 32

