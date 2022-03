Saison 2022 : La rade de cherbourg au crépuscule à bord de l’Adèle – sortie en bateau Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Saison 2022 : La rade de cherbourg au crépuscule à bord de l’Adèle – sortie en bateau Cherbourg-en-Cotentin, 20 juillet 2022, Cherbourg-en-Cotentin. Saison 2022 : La rade de cherbourg au crépuscule à bord de l’Adèle – sortie en bateau Cherbourg-en-Cotentin

2022-07-20 – 2022-08-10

Cherbourg-en-Cotentin Manche Cherbourg possède la seconde plus grande rade artificielle au monde, avec une superficie de 1 500 hectares. Commencée en 1783, sous le règne de Louis XVI qui viendra à Cherbourg voir le chantier de construction, la digue centrale sera achevée en 1853. En 1860, sous l’impulsion de l’empereur Napoléon III, elle est pourvue de trois forts. Ces ouvrages qui ont évolué au cours du temps, sont propriété de la Marine Nationale qui en assure l’entretien. Durée : environ 1h15 heures, embarquement et débarquement inclus. Réservation nécessaire auprès de l’office de tourisme. Cherbourg possède la seconde plus grande rade artificielle au monde, avec une superficie de 1 500 hectares. Commencée en 1783, sous le règne de Louis XVI qui viendra à Cherbourg voir le chantier de construction, la digue centrale sera achevée en… Cherbourg possède la seconde plus grande rade artificielle au monde, avec une superficie de 1 500 hectares. Commencée en 1783, sous le règne de Louis XVI qui viendra à Cherbourg voir le chantier de construction, la digue centrale sera achevée en 1853. En 1860, sous l’impulsion de l’empereur Napoléon III, elle est pourvue de trois forts. Ces ouvrages qui ont évolué au cours du temps, sont propriété de la Marine Nationale qui en assure l’entretien. Durée : environ 1h15 heures, embarquement et débarquement inclus. Réservation nécessaire auprès de l’office de tourisme. Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Cherbourg-en-Cotentin Adresse Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville Cherbourg-en-Cotentin Departement Manche

Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cherbourg-en-cotentin/

Saison 2022 : La rade de cherbourg au crépuscule à bord de l’Adèle – sortie en bateau Cherbourg-en-Cotentin 2022-07-20 was last modified: by Saison 2022 : La rade de cherbourg au crépuscule à bord de l’Adèle – sortie en bateau Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 20 juillet 2022 Cherbourg-en-Cotentin manche

Cherbourg-en-Cotentin Manche