Carneville Manche Découverte du domaine du Château de Carneville, témoin des concepts architecturaux du siècle des Lumières et classé au Monument Historique. 7 hectares de jardins d’une grande diversité botanique et paysagère habillent le château. Découvrez des écosystèmes riches, gérés de manière écologique, pour une immersion paisible et naturelle dans un environnement d’exception. Accessible à tous, salon de thé sur place. Visite libre :

Découverte du domaine du Château de Carneville, témoin des concepts architecturaux du siècle des Lumières et classé au Monument Historique. 7 hectares de jardins d'une grande diversité botanique et paysagère habillent le château. Découvrez des écosystèmes riches, gérés de manière écologique, pour une immersion paisible et naturelle dans un environnement d'exception. Accessible à tous, salon de thé sur place. Visite libre :

Du 01 avril au 12 juin et du 02 septembre au 02 octobre : les vendredis, samedis et dimanches de 10h à 19h.

Du 15 juin au 28 août : du mercredi au dimanche, de 10h à 19h. Réservation au 02 33 54 02 48 (Bureau d'Information Touristique de Barfleur) ou bien en ligne, ci-après.

Du 15 juin au 28 août : du mercredi au dimanche, de 10h à 19h. Réservation au 02 33 54 02 48 (Bureau d’Information Touristique de Barfleur) ou bien en ligne, ci-après. Carneville

