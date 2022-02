Saison 2022 : Apéros du vendredi au château Carneville Carneville Catégories d’évènement: Carneville

Carneville Manche Carneville Débutez votre week-end en douceur en prenant l’apéritif entre amis ou en famille dans le superbe cadre du domaine du Château de Carneville. Au programme, chaque vendredi soir : de bons produits locaux, un fond musical et un coucher de soleil près de l’étang, un verre à la main ! La première consommation est offerte ! Chaque vendredi soir (excepté le 08 juillet), de 18h à 21h.

Tout public. Renseignements au 02 33 54 02 48 (Bureau d'Information Touristique de Barfleur). Calendrier complet ci-après.

