Cafet’CEV de novembre Saison 2 Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Cafet’CEV de novembre Saison 2 Valence, 21 novembre 2023, Valence. Cafet’CEV de novembre Mardi 21 novembre, 12h00 Saison 2 Inscription obligatoire Un buffet pour vivre un moment interactif et convivial, échanger sur nos problématiques et partager nos bonnes pratiques. Adhérents CEV, venez rencontrer les autres membres autour d’un thème différent chaque mois. RDV mardi 21 novembre à 12h au SAISON 2 – Chemin de Thabor à Valence.

PAF 20€ – règlement sur place Pour vous inscrire, suivez ce lien

https://forms.gle/Lf6Q6hBfK9CEqkmU9 /! Les inscriptions seront bouclées le jeudi 16 novembre au soir. Important : évitez au maximum les annulations de dernières minutes ou alors trouvez-vous un remplaçant Saison 2 prépare le buffet en fonction de nos inscriptions et nous facture le nombre commandé. Si nous n’avons pas pu annuler votre participation, nous serons contraint de vous facturer votre participation. » Saison 2 Chemin de Thabor 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/Lf6Q6hBfK9CEqkmU9 »}] [{« link »: « https://forms.gle/Lf6Q6hBfK9CEqkmU9 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T12:00:00+01:00 – 2023-11-21T14:00:00+01:00

2023-11-21T12:00:00+01:00 – 2023-11-21T14:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Saison 2 Adresse Chemin de Thabor 26000 Valence Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville Saison 2 Valence latitude longitude 44.934802;4.929338

Saison 2 Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/