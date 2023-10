Cafet’CEV d’octobre Saison 2 Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Cafet’CEV d’octobre Saison 2 Valence, 17 octobre 2023, Valence. Cafet’CEV d’octobre Mardi 17 octobre, 12h00 Saison 2 Sur inscription Envie d’un moment interactif et convivial ? D’échanger sur vos problématiques et partager vos bonnes pratiques ?

Participez à notre prochaine Cafet’CEV !

RDV mardi 17 octobre à 12h au SAISON 2 – Chemin de Thabor à Valence. Adhérents CEV, venez rencontrer les autres membres autour d’un thème différent chaque mois.

Non-adhérents, vous êtes bienvenus pour découvrir la dynamique de notre réseau. PAF 20€ – règlement sur place Pour vous inscrire, suivez ce lien https://doodle.com/meeting/participate/id/aK6ZXKYe

Non-adhérents, vous êtes bienvenus pour découvrir la dynamique de notre réseau. PAF 20€ – règlement sur place Pour vous inscrire, suivez ce lien https://doodle.com/meeting/participate/id/aK6ZXKYe

Vous pouvez revenir sur le lien pour modifier votre inscription si nécessaire. /! Les inscriptions seront bouclées le jeudi 12 octobre au soir. Important : évitez au maximum les annulations de dernières minutes ou alors trouvez-vous un remplaçant SAISON 2 prépare le buffet en fonction de nos inscriptions et les annulations ont forcément des répercutions non négligeables. On compte sur vous ! Saison 2 Chemin de Thabor 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

