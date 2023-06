Cafet’ CEV Saison 2 Valence Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Cafet’ CEV Saison 2 Valence, 20 juin 2023, Valence. Cafet’ CEV Mardi 20 juin, 12h00 Saison 2 Sur inscription En cette belle journée venez nous retrouver pour partager ensemble la chanson qui rythme votre vie et qui vous décrit ! Saison 2 Chemin de Thabor 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cev/evenements/cafet-cev-juin-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T12:00:00+02:00 – 2023-06-20T14:00:00+02:00

2023-06-20T12:00:00+02:00 – 2023-06-20T14:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Saison 2 Adresse Chemin de Thabor 26000 Valence Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville Saison 2 Valence

Saison 2 Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Cafet’ CEV Saison 2 Valence 2023-06-20 was last modified: by Cafet’ CEV Saison 2 Valence Saison 2 Valence 20 juin 2023