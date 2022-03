Saisir l’instant : Lecture de textes sur l’éphémère La Treille d’Hypathie Vanves Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 18 mars 2022

Quand des poètes parlent de l’instant présent, de ce moment fugace qui nous échappe quelquefois, leurs mots mélodieux nous touchent forcément. Description La beauté des instants éphémères, fugaces, captive nombre d’entre nous, à raison. Symptomatiques de la vie qui passe et dont il faut profiter, ces moments particuliers ont inspiré nombres d’écrivains. C’est dans un chaleureux bar à vin qu’un trio de lecteurs de la compagnie Pagolec vous propose de partager ces instants saisis par Baudelaire, De Nerval, Hugo, Lamartine, Prévert, Proust, Ronsard, Cécile Sauvage, etc. Entrée libre, réservation fortement recommandée La Treille d’Hypathie 7 Rue Sadi Carnot Vanves 92170 Contact : bonjour@pagolec.fr Littérature;Théâtre

