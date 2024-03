Saisie ta chance avec l’E2C du Doubs ! Besançon Besançon, lundi 8 avril 2024.

’E2C, c’est un parcours de formation et d’accompagnement individualisé pour les jeunes sans qualification, ou titulaires d’un BEP, CAP, Bac ou équivalent, éloignés de l’emploi, souhaitant accéder à un emploi ou une formation.

L’établissement accueille les jeunes âgés de 16 à 30 ans en recherche d’emploi ou de formation qualifiante et motivé·es pour construire leur projet professionnel. Elle dispense un accompagnement individualisé en travaillant sur la découverte et la confirmation de projets professionnels par l’alternance, la remise à niveau des savoirs fondamentaux et la gestion des freins à l’emploi.

Cette formation est gratuite et rémunérée par la Région BFC.

Présentation des l’Ecole par ses animateurs

