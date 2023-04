Rétrospective Terence Baldelli 13 Vayolles, 29 avril 2023, Saires.

Le sculpteur Terence Baldelli de réputation internationale, installé à Vayolles, Saires, depuis 1988, est décédé le 3 septembre 2022.

Le Centre d’Art de Puyguérin lui rend hommage avec une exposition rétrospective de son oeuvre peinte et sculptée.

Droits d’entrée non communiqués.

2023-04-29 à ; fin : 2023-07-07 19:00:00. .

13 Vayolles Centre d’Art de Puyguérin

Saires 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The sculptor Terence Baldelli of international reputation, installed in Vayolles, Saires, since 1988, died on September 3, 2022.

The Art Center of Puyguérin pays tribute to him with a retrospective exhibition of his painted and sculpted work.

Entrance fees not communicated

El escultor de fama internacional Terence Baldelli, afincado en Vayolles, Saires, desde 1988, falleció el 3 de septiembre de 2022.

El Centre d’Art de Puyguérin le rinde homenaje con una exposición retrospectiva de su obra pictórica y escultórica.

Entrada no comunicada

Der international bekannte Bildhauer Terence Baldelli, der seit 1988 in Vayolles, Saires, lebte, ist am 3. September 2022 verstorben.

Das Centre d’Art de Puyguérin ehrt ihn mit einer retrospektiven Ausstellung seiner Malerei und Bildhauerei.

Eintrittsgebühren werden nicht bekannt gegeben

Mise à jour le 2023-02-28 par Office de Tourisme du Pays Loudunais