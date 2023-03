FILM SECRETS TOXIQUES ET DÉBAT Saints-en-Puisaye Saints-en-Puisaye Catégories d’Évènement: Saints-en-Puisaye

Yonne

FILM SECRETS TOXIQUES ET DÉBAT, 24 mars 2023, Saints-en-Puisaye Saints-en-Puisaye. FILM SECRETS TOXIQUES ET DÉBAT Moulin de Hausse-Côte Saints-en-Puisaye Yonne

2023-03-24 – 2023-03-24 Saints-en-Puisaye

Yonne Saints-en-Puisaye . Projection-débat dans le cadre de la Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides en partenariat avec la Renouée des oiseaux

Film secrets toxiques : développement de maladies chroniques, chute de la biodiversité, disparition des abeilles…depuis quelques années, les conséquences de l’usage massif des pesticides interpellent l’opinion publique. contact@haussecote.fr Saints-en-Puisaye

dernière mise à jour : 2023-03-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Saints-en-Puisaye, Yonne Autres Lieu Saints-en-Puisaye Adresse Moulin de Hausse-Côte Saints-en-Puisaye Yonne Ville Saints-en-Puisaye Saints-en-Puisaye Departement Yonne Tarif Lieu Ville Saints-en-Puisaye

Saints-en-Puisaye Saints-en-Puisaye Saints-en-Puisaye Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saints-en-puisaye saints-en-puisaye/

FILM SECRETS TOXIQUES ET DÉBAT 2023-03-24 was last modified: by FILM SECRETS TOXIQUES ET DÉBAT Saints-en-Puisaye 24 mars 2023 Moulin de Hausse-Côte Saints-en-Puisaye Yonne Saints-en-Puisaye Yonne

Saints-en-Puisaye Saints-en-Puisaye Yonne