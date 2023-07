JEP – Visites guidées église de Frétigny Saintigny, 16 septembre 2023, Saintigny.

Saintigny,Eure-et-Loir

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, découvrez l’histoire de l’Église de Frétigny lors d’une visite accompagnée..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Saintigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



On the occasion of the European Heritage Days, discover the history of the Frétigny church on a guided tour.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra la historia de la iglesia de Frétigny durante una visita guiada.

Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals bei einem begleiteten Besuch die Geschichte der Kirche von Frétigny.

