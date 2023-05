Les city-stades en folie ! – Terre de jeu 2024, 17 juin 2023, Saintigny.

Saintigny,Eure-et-Loir

Tentez votre chance au tournois des city-stades en folie !.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . .

Saintigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Try your luck at the city-stades en folie tournament!

¡Prueba suerte en el torneo de los estadios locos!

Versuchen Sie Ihr Glück beim Turnier der verrückten Stadtstaaten!

