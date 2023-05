26ème marché aux fleurs, 7 mai 2023, Saintigny.

Pour son 26ème marché aux fleurs, l’association Autour des jardins vous propose des plants potagers, des outils de jardins de seconde main mais aussi une vente de livre pour enfants ainsi que de l’artisanat d’art et des produits locaux..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 13:00:00. .

Saintigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



For its 26th flower market, the association Autour des jardins offers vegetable plants, second-hand garden tools but also a sale of children’s books as well as arts and crafts and local products.

Para su 26º mercado de flores, la asociación Autour des jardins ofrece plantas hortícolas, herramientas de jardinería de segunda mano y también una venta de libros infantiles, así como artesanía y productos locales.

Blumenmarkt bietet der Verein Autour des jardins Gemüsepflanzen, gebrauchte Gartengeräte, aber auch einen Verkauf von Kinderbüchern sowie Kunsthandwerk und lokale Produkte an.

Mise à jour le 2023-04-15 par OT DU PERCHE