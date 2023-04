Commémoration du 11 Novembre 1918 Av Van Gogh, 11 novembre 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Commémoration du 11 novembre 1918 au Monument aux Morts avec la participation du 503ème Régiment du Train de Camargue.

Av Van Gogh Monument aux Morts

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Commemoration of November 11, 1918 at the War Memorial with the participation of the 503rd Regiment of the Train of Camargue

Conmemoración del 11 de noviembre de 1918 en el Monument aux Morts con la participación del 503º Regimiento del Tren de la Camarga

Gedenken an den 11. November 1918 am Gefallenendenkmal mit Beteiligung des 503ème Régiment du Train de Camargue

