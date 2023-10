Rendez-vous Automne Photographie Nature Saintes-Maries-de-la-Mer, 27 octobre 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Saintes-Maries-de-la-Mer,Bouches-du-Rhône

« Rendez-vous d’automne » : Rendez-vous au Parc Ornithologique et au Domaine de Méjanes pour des expositions photographiques grands formats au ciel ouvert pour célébrer la nature. Info et réservations : www.festival-camargue.fr.

2023-10-27 fin : 2023-10-29 . .

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« Rendez-vous d’automne »: Visit the Parc Ornithologique and Domaine de Méjanes for large-format open-air photographic exhibitions celebrating nature. Info and reservations: www.festival-camargue.fr

« Rendez-vous d’automne »: visite el Parc Ornithologique y el Domaine de Méjanes para disfrutar de exposiciones fotográficas al aire libre de gran formato que celebran la naturaleza. Información y reservas: www.festival-camargue.fr

« Rendez-vous d’automne »: Treffen Sie sich im Parc Ornithologique und in der Domaine de Méjanes zu großformatigen Fotoausstellungen unter freiem Himmel, um die Natur zu feiern. Infos und Reservierungen: www.festival-camargue.fr

