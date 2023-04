Course Camarguaise avec une école Taurine Arènes, 25 août 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Organisé par le Club taurin Mireille.

Jeunes âgés de 12 à 20 ans, dans l’optique de leur transmettre l’art du raset et l’amour pour les traditions camarguaises..

2023-08-25 à ; fin : 2023-08-25 . .

Arènes Avenue Van Gogh

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Organized by the Club taurin Mireille.

Young people aged between 12 and 20 years old, with the aim of transmitting the art of the razor and the love for the Camargue traditions.

Organizado por el Club taurino Mireille.

Jóvenes de entre 12 y 20 años, con el objetivo de transmitir el arte de la navaja y el amor por las tradiciones de Camarga.

Organisiert vom Club Taurin Mireille.

Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren, mit dem Ziel, ihnen die Kunst des Rasierens und die Liebe zu den Traditionen der Camargue zu vermitteln.

Mise à jour le 2023-01-25 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer