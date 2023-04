Spectacle des Recortadores Les Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Saintes-Maries-de-la-Mer

Spectacle des Recortadores Les Arènes, 18 août 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer. Les Recordadores avec feux d’artifices- Soirée Festive-Animation musicale.

2023-08-18 à 21:30:00 ; fin : 2023-08-18 23:00:00. .

Les Arènes

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Recordadores with fireworks – Festive evening – Musical entertainment Los Recordadores con fuegos artificiales – Velada festiva – Animación musical Les Recordadores mit Feuerwerk- Festlicher Abend-Musikalische Unterhaltung

