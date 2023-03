Festo Vierginenco Saintes-Maries-de-la-Mer Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

•09h30 : Accueil des jeunes filles et de leurs marraines

•10h30 : Messe en Lengo nostro

•12h15 : Abrivado manade Aubanel – Baroncelli.

•12h30 : Aux arènes, bénédiction des taureaux, juments et poulains puis présentation des jeunes filles.

•16h30 : Défilé en ville et hommage à la statue de Mireille.

•17h00 : Aux arènes, spectacle de tradition avec : danses provençales, jeux de gardians (oranges, chaises, brassards, aiguillettes, bouquet, saut de cheval à cheval…), abrivado en piste, remise des diplômes et en clôture, grande farandole.

•19h30 : Roussataïo (transhumance des juments et poulains). Avec la Nacioun Gardiano (prise du ruban par les jeunes filles) +33 4 90 97 80 05 Saintes-Maries-de-la-Mer

