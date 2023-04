Un Printemps au Château Château d’Avignon, 29 avril 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer.

En plein cœur de la Camargue, le majestueux domaine départemental du Château d’Avignon rouvre ses portes au public pour une nouvelle journée festive, familiale et gratuite pour tous : animations sportives, ateliers créatifs, musique, visite du château. Familles

2023-04-29 à 11:00:00 ; fin : 2023-04-29 18:00:00. .

Château d’Avignon RD570

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In the heart of the Camargue, the majestic domain of the Château d’Avignon reopens its doors to the public for a new festive day, family and free for all: sports activities, creative workshops, music, visit the castle

En el corazón de la Camarga, el majestuoso dominio del Castillo de Avignon reabre sus puertas al público para una nueva jornada festiva, familiar y gratuita para todos: actividades deportivas, talleres creativos, música, visita del castillo..

Im Herzen der Camargue öffnet die majestätische Domäne des Departements Château d’Avignon ihre Tore für die Öffentlichkeit für einen weiteren festlichen, familiären und kostenlosen Tag für alle: Sportanimationen, kreative Workshops, Musik, Besichtigung des Schlosses

Mise à jour le 2023-04-14 par Provence Tourisme