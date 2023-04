Visite guidée du Château d’Avignon Château d’Avignon, 26 avril 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Ancré en Camargue, le domaine départemental du Château d’Avignon constitue un ensemble inattendu de verdure et d’architecture et de technologie.

D’avril à septembre 2023 : Visites guidées du Château ou visite libre du domaine..

2023-04-26 à ; fin : 2023-10-01 . .

Château d’Avignon RD570

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Anchored in the Camargue, the departmental domain of the Château d’Avignon constitutes an unexpected ensemble of greenery, architecture and technology.

From April to September 2023 : Guided tours of the Castle or free visit of the domain.

Anclado en la Camarga, el dominio departamental del Château d’Avignon es una inesperada combinación de verdor, arquitectura y tecnología.

De abril a septiembre de 2023: Visitas guiadas al Château o visita libre del dominio.

Die in der Camargue verankerte Domäne des Departements Château d’Avignon ist ein unerwartetes Ensemble aus Grünflächen, Architektur und Technologie.

Von April bis September 2023: Führungen durch das Schloss oder freie Besichtigung des Anwesens.

Mise à jour le 2023-04-14 par Provence Tourisme